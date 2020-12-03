Misafirliğe gitmek yasak mı? Evde gün yapmak, mevlit okutmak ve yılbaşı kutlamak yasak mı?

Alınan yeni koronavirüs tedbirleri vatandaşlar arasında da yeni soru işaretlerine yol açıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından; 30.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar paylaşıldı. Kararlar arasında misafir kabulü ile ilgili de maddeler yer aldığı için vatandaşlar tarafından misafirliğe gitmek yasak mı sorusuna cevap arıyor. Peki, evde mevlit okutmak yasak mı? Evde gün yapmak yasak mı? Evde yılbaşı kutlamak yasak mı? İşte detaylar...

EVDE MEVLİT OKUTMAK YASAK MI?

31.30.11.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararları doğrultusunda; evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi gerektiği değerlendirildi.

Bu doğrultuda Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda bilgi ve gereğinin önemle arz ve rica edildiği belirtildi.