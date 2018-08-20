HABER

Misafirliğe gittiği evde balkondan düşen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 13:01 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da misafirliği gittiği yakının 7'nci kattaki evinin balkonundan, zemine düşen Nuriye Cingöz (52) hayatını kaybetti.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da misafirliği gittiği yakının 7'nci kattaki evinin balkonundan, zemine düşen Nuriye Cingöz (52) hayatını kaybetti.
Olay, bu sabah Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Nuriye Cingöz, bir yakınına misafirliğe gittiği 7'nci kattaki evin balkonunda dengesini kaybedip zemine düştü. Büyük gürültüyle yere düşen Cingöz, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Cingöz, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cingöz'in cenazesi otopsi için morga konuldu.

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
Gurbetçi, otomobili ile 2 motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralıGurbetçi, otomobili ile 2 motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otel odasına zarar veren turistler havalimanında yakalandıOtel odasına zarar veren turistler havalimanında yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

Özellikle zenginleri seçiyordu! Hediye yakalandı

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Fuhuş için buluşup dehşeti yaşatıyordu! Flaş gelişme

Yer: Kağıthane! Kaza sonrası ortalık karıştı

Yer: Kağıthane! Kaza sonrası ortalık karıştı

Ankara'da park halindeki araçtaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'da park halindeki araçtaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi ağır yaralandı

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

Yalova'dan kahreden haber: Baba ve iki oğlu öldü

Yalova'dan kahreden haber: Baba ve iki oğlu öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.