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Misafirliğe gittiği evde sobadan zehirlenen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 17:53 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, misafirliğe gittiği evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bedriye Bekler (77) yaşamını yitirdi, Fatma Bozan ise hastanede tedaviye alındı.  Olay, akşam saatlerinde şehir merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Battallı Mahallesi'nde meydana geldi.

Misafirliğe gittiği evde sobadan zehirlenen kadın öldü

Mustafa KANLI/GAZIANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, misafirliğe gittiği evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bedriye Bekler (77) yaşamını yitirdi, Fatma Bozan ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde şehir merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Battallı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bedriye Bekler akrabası olan Fatma Bozan’ın evine yatılı misafirliğe gitti. Akşam sobayı yakan ve uyuyan Bozan ve Bekler'den gün içinde haber alamayan komşuları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açtığı evde, Bekler’i ve Bozan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Bedriye Bekler’in öldüğü belirledi, nefes almakta zorluk çeken Fatma Bozan ise ambulansla kentteki hastaneye götürüldü. Bedriye Bekler’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Fatma Bozan'ın ise hayati tehlkesinin devam ettiği, kentte etkili olan rüzgar nedeniyle gün içerisinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaklaşık 40 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.
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Misafirliğe gittiği evde sobadan zehirlenen kadın öldüMisafirliğe gittiği evde sobadan zehirlenen kadın öldüMisafirliğe gittiği evde sobadan zehirlenen kadın öldü

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