HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Misafirliğe gittiler 3 bin 150’şer TL ceza yediler

Misafirliğe gittiler 3 bin 150’şer TL ceza yediler

27.11.2020 12:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım tarihinde gerçekleşen olağanüstü toplantısında insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alınırken bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.Ulus ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Hisar köyünde M.Y.

Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin korona virüs tedbirleri kapsamında aldığı karar doğrultusunda ev ziyaretlerinin yasaklandığı kentte misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.
Bartın İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım tarihinde gerçekleşen olağanüstü toplantısında insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi tedbir alınırken bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.
Ulus ilçesinde Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Hisar köyünde M.Y. isimli şahsın akrabası H.A.’nın evinde, H.Y. ve A.Y. isimli şahısların ise F.A.’nın evinde misafirlikte oldukları tespit edildi.
Jandarma ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı gereği M.Y., H.A., H.Y., A.Y. ve F.A. isimli şahıslara 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Estetik itirafı: 25 yıldır... Estetik itirafı: 25 yıldır...
Teröristin ailesine taziyeye giden HDP'li vekil için flaş kararTeröristin ailesine taziyeye giden HDP'li vekil için flaş karar
Kazandıran numaralar belli oldu! Kazandıran numaralar belli oldu!
1/

En Çok Okunan Haberler

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

Dışişleri'nden AP'nin kararına tepki

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

MasterChef'te elemeye kalan isim şaşırttı!

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Depreme çay içerken yakalandı, kaçarken bardağı bırakmadı

Depreme böyle yakalandı, kaçarken elindeki bırakmadı

43 ilin geçiş güzergahında doğalgaz borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

43 ilin geçiş güzergahında doğalgaz borusu patladı, yol trafiğe kapatıldı

Osmaniye Valisi'nden koronavirüs açıklaması: Durduramazsak can kayıpları sürecek

Vali'den o ilimiz için korkutan açıklama: Can kayıpları sürecek

Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

Malatya'daki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı

PKK'lı teröristin ailesine taziyeye giden HDP'li milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma

Teröristin ailesine taziyeye giden HDP'li vekil için flaş karar

Türk gemisine hukuksuz aramayla ilgili soruşturma başlatıldı

Türk gemisinde hukuksuz aramayla ilgili flaş gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.