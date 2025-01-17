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  4. Misafirlikte dehşet: 83 yaşındaki kadını yeğeni öldürdü!

Misafirlikte dehşet: 83 yaşındaki kadını yeğeni öldürdü!

17.01.2025 09:34
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Malatya'da gelen haber kan dondurdu. 83 yaşındaki Emine Gürbüz korkunç bir şekilde öldürüldü. Gürbüz'ü öldüren akrabası tutuklandı.

Misafirlikte dehşet: 83 yaşındaki kadını yeğeni öldürdü!

Olay, dün sabah saatlerinde Darende ilçesine bağlı Irmaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Emine G. (83), evine iki gün önce misafir olarak gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen yeğeni B.K. (36) tarafından bıçaklandı.

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Durumun fark edilmesinin ardından olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Emine Gürbüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. B.K. gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu’ndan yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Darende ilçesine götürüldü.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
misafir yeğen
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