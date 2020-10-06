Misafirlikte iğrenç olay! 12 yaşındaki çocuğunu dudağından öptü

İstanbul Anadolu 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına ifade veren sanık S.T., “Evim 2 katlıdır. Üst katta sofra kuruldu. Yiyip içtik. Gece 03.30’a kadar muhabbet ettik. O gün eşim ile odamıza çekilene kadar 3 kez alt kata indim. 3’üncü inişimde aşağıda E.T.’yi gördüm. Kendisine dondurma yiyip yemeyeceğini sordum. O da yemeyeceğini söyleyince tekrar yukarı çıktım. Gece söylediğim saatte de alt kattaki odamıza eşimle birlikte geçtim. Sabah uyandığımda eşim kahvaltılık malzeme almam gerektiğini söyledi. Eve geldiğimde A.Y., G.Y. ve E.Y.’nin evde olmadığını fark ettim. Eşime sordum. O da ‘sen böyle bir şey yapmışsın ondan dolayı gittiler’ dedi. Böyle bir şey yapmadığımı onları arayıp çağırmasını konuşmamız gerektiğini söyledim. Telefonumu açmadılar eşimin telefonunu da açmadılar. Daha sonra A. ve G. eşimin telefonun tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderdiler. O tarihte E.Y.’ye yönelik herhangi bir eylem gerçekleştirmedim. E.Y.’yi dudağından yalayarak kendisini öpmedim. Suçsuzum, beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

'YATTIĞIM YATAKTA ÜZERİME DOĞRU EĞİLDİ'

Duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren mağdur E.Y., “Onların evinde misafirdik. Gece kalmaya gitmiştik. Ancak bir süre sonra uykum geldiği için yanlarından ayrılarak aynı evin alt katında bulunan yatak odasına tek başıma yatmak üzere indim. Yattıktan yaklaşık yarım saat sonra uyumak üzereyken S.T. bulunduğum odaya geldi. Yattığım yatakta üzerime doğru eğilerek dudağımdan beni bir kez yalayarak öptü. Bu esnada sanıkla aramızda herhangi bir konuşma geçmedi. Kendisi alkollü olduğundan nefesi kokuyordu. Dudağımdan öptükten sonra odadan çıktı. Sanığın odadan çıkmasından hemen sonra tamamen uyanarak cep telefonumdan anneme yazarak durumu anlattım. Sanıktan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

İfade esnasında mağdur E.Y.’nin yanında olan pedagog ise maddi olaylar örgüsü açısından beyanların doğru ve itibar edilebilir nitelikte olduğunu kaydetti.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, davanın 2’nci duruşmasında sanık S.T.’yi ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın tutuklulukla geçirdiği süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti.