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Misafirlikten evine dönerken ortadan kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

Şanlıurfalı 14 yaşındaki çocuk, misafir olarak gittiği Diyarbakır’daki dayısının yanından eve dönerken ortadan kayboldu.

Misafirlikten evine dönerken ortadan kayboldu

Şanlıurfalı 14 yaşındaki çocuk, misafir olarak gittiği Diyarbakır’daki dayısının yanından eve dönerken ortadan kayboldu. Çocuklarından 3 gündür haber alamayan aile, yetkilerden yardım istedi.
İddiaya göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki Mehmet Ali Kayan, 4 gün önce cumartesi günü Diyarbakır’daki dayısının yanına gitti. Dayısının evinde bir gece kalan Kayan, pazar günü Viranşehir’e dönmek için dayısı ile birlikte şehirlerarası minibüslerin kalktığı durağa gitti. Mehmet Ali Kayan, burada minibüsün geç hareket edeceğini söyleyerek dayısının eve dönmesini istedi. Dayısı yanından ayrıldıktan sonra Mehmet Ali Kayan’dan bir daha haber alınamadı. Çocuklarından haber alamayan Kayan ailesi, durumu polise bildirdi. Diyarbakır ve Viranşehir emniyetine kayıp başvurusu yapan aile, çocuklarının sağ salim bulunmasını istiyor.
Baba Şirin Kayan, çocuğunun kaybolduğunu ve 3 gündür kendisinden haber alamadığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta cumartesi günü oğlum Diyarbakır’da ikamet eden dayısının evine gitti. Bir gece dayısında kalan oğlum, pazar günü Viranşehir’e gelmek için dayısı ile birlikte minibüs otogarına geliyorlar. Oğlum burada dayısına, sen eve dön minibüsün hareket etmesine daha zaman var ben giderim diyor. Dayısı da vedalaşıp ayrılıyor oradan. Aradan saatler geçince oğlum eve dönmedi. Telefonunu aradık, kapalıydı ve bir daha da ulaşamadık. Tam 3 gündür kendisinden haber alamıyoruz. Diyarbakır ve Viranşehir emniyetine kayıp başvurusunda bulunduk. Oğlumun durumundan endişeliyim. Yetkililerden çocuğumun bir an önce bulunmasını rica ediyorum” diye konuştu.

Misafirlikten evine dönerken ortadan kayboldu

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