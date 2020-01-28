Misak-ı Milli, kabul edilişinin 100. yılında anıldı

31 Mart 1877'de açılan Meclis-i Mebusan'ın yaptığı en kıymetli çalışmanın Misak-ı Milli kararlarını almak olduğunu belirten Yıldırım, bu kararların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas güzergahında başlattığı İstiklal Mücadelesi'nde ele alınan ilkelerinin özeti olduğunu söyledi.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, programdaki konuşmasında, Misak-ı Milli kararlarının milli sınırların belirlendiği bir belge olarak hafızalarda yer aldığını anımsattı.

Yıldırım, Misak-ı Milli'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi olarak kabul edildiğine, milli mücadeleyi başarısızlığa mahkum etmek isteyen fitne odaklarına en güzel cevabın bu belgeyle verildiğine dikkati çekti.

Bugün Misak-ı Milli sınırlarına tam olarak ulaşılamamış olsa bile 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının düşmandan temizlendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bugün de milli egemenliği korumak ve devam ettirmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu noktada en son yaşadığımız 15 Temmuz önümüzdeki en canlı örnektir. 15 Temmuz'da milletin istiklaline, istikbaline asker kılığına girmiş bir grup tarafından kastedilmeye çalışılmış, o gece Gazi Meclisimiz kahramanca bir direniş göstermiştir. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve millet olarak kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla topa, tüfeğe, uçağa, helikoptere, bombaya karşı göğüslerini siper ederek kahramanca ülkeyi teröristlerden temizlemiştir. Ay yıldızlı bayrağımız inmemiş, ezanlarımız dinmemiştir."

Milli irade ve egemenliğin olmadığı yerde bağımsızlıktan, insan haklarından ve güçlü ekonomiden söz edilemeyeceğine dikkati çeken Yıldırım, toprakları üzerinde bağımsız olmayan bir milletin egemenlik yetkisini asla kullanamayacağının altını çizdi.