Mischa Barton setlere geri döndü

Bir dönem ülkemizde de gösterilen ve bir yerli diziye de esin kaynağı olan The O.C adlı yapımın yıldızlarından Mischa Barton, son üç yıldır setlerin uzağındaydı.

The Hills: New Beginnings ile tekrar ekrana dönen 33 yaşındaki Barton, önceki gün Batı Hollywood'da objektiflere takıldı.

Siyah bir elbise ve aynı renk terlikler giyen Barton'un saçını basitçe toplamış olması ve makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.

Alışverişini tamamlayan Barton daha sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.





