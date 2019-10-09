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Mischa Barton setlere geri döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 16:56 | Son Güncelleme

Bir dönemin çok izlenen dizilerinden birinde oynayan sonra da kişisel sorunları yüzünden kameralardan uzaklaşan oyuncu yeniden setlere döndü.

Bir dönem ülkemizde de gösterilen ve bir yerli diziye de esin kaynağı olan The O.C adlı yapımın yıldızlarından Mischa Barton, son üç yıldır setlerin uzağındaydı.

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The Hills: New Beginnings ile tekrar ekrana dönen 33 yaşındaki Barton, önceki gün Batı Hollywood'da objektiflere takıldı.

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Siyah bir elbise ve aynı renk terlikler giyen Barton'un saçını basitçe toplamış olması ve makyajsız hali dikkatlerden kaçmadı.

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Alışverişini tamamlayan Barton daha sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
mischa barton the o.c. son hali

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