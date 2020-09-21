Mischa Barton'un son hali hayranlarını üzdü

2000'li yılların başında rol aldığı 'The O.C' dizisiyle ünlenen Mischa Barton, o dönemde psikolojik bunalımları, kötü alışkanlıkları ve bunların sonucunda bir zayıflayıp bir şişmanlamasıyla gündemden düşmüyordu.

'The O.C' dizisinde canlandırdığı 'Marissa Cooper' karakteriyle tanınan Mischa Barton, Los Angeles'ta evinin önünde alkol alırken objektiflere takıldı.

Sürekli tırnaklarını yediği gözlemlenen Barton, evinin bahçesinde bir süre düşünceli halde oturdu.

Bakımsız hali ve aldığı kilolarla dikkat çeken Mischa Barton'ın son görüntüsü sevenlerini üzdü.

MUTLU BİR İLİŞKİSİ VAR

34 yaşındaki oyuncu, bir süredir Gian Marco Flamini ile sakin ve mutlu bir ilişki sürdürüyor. Barton, geçmiştekinden çok daha farklı bir görüntü sergiliyor.

