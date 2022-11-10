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Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

09.11.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güne zinde başlamanın yolu sağlıklı ve huzur dolu uykudan geçiyor. Neyse ki ergonomik tasarımlarıyla öne çıkan ve yüksek konfor vadeden birçok yastık çeşidi bulunuyor. Böylece uyku kalitesi artıyor ve daha dinç şekilde kalkmak mümkün oluyor. Gelin, uyku problemlerinizi ortadan kaldırarak mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak en kaliteli ve uygun fiyatlı yastık modellerine beraber göz atalım!

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Sabahları uykusunu alamadan uyananlara ve boyun bölgesinde ağrı hissedenlere ortopedik yastıklar tavsiye ediliyor. Baş ve boyun ergonomisi gözetilerek üretilen ergonomik yastıklar, yüksek konfor vadederek uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Klima özellikli, boyun şeklini alan visco süngerli, bambu kumaşlı ve ergonomik tasarımlı birçok yastık modeli üretiliyor. Hazırsanız birbirinden rahat bu modelleri keşfedelim!

1. Sağlıkla uyuyun: Othello Medica Promed Yastık

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

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Othello Medica Promed Yastık, kendine özgü körüklü tasarımı sayesinde baş ve boyun bölgesine tam destek sağlayarak boyun ağrılarını azaltmaya yardımcı oluyor. Modelin en önemli özelliği, bir tarafı sert bir tarafı yumuşak olduğu için çift taraflı kullanım sunması. Böylece herkes kendine uygun tarafı seçebiliyor. Modelin yıkanabilir olması da önemli bir ayrıntı.

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2. Üstün malzeme kalitesi: İşbir Yatak Viscomed Viscogold 70 Boyun Destekli Ortopedik Visco Yastık

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

"En iyi yastık markası hangisi?" diye sorulduğunda birçok kişi "İşbir!" yanıtını veriyor. Ergonomik tasarımı ve üstün malzeme kalitesiyle öne çıkan İşbir Yatak Viscomed Viscogold 70 Boyun Destekli Ortopedik Visco Yastık, baş ve boyun bölgesine uyum sağlıyor. Modelin dikkat çeken diğer özellikleri de toz tutmaması ve antibakteriyel olması.

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3. Fiyat performans ürünü: Yataş Anti Stress Roll Pack Yastık

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

En ucuz yastık modelini satın almak isteyenlere Yataş Anti Stress Roll Pack Yastık önerisi yapılıyor. 70 tel dokuma sıklığına sahip model, polyester elyaf dolgulu yapısıyla konfor sağlıyor. Özel tasarımı sayesinde uyku sırasında günün stresinin atılmasına yardımcı oluyor. Hem bedeninizi hem zihninizi rahatlatacak ürünün yıkanabilir nitelikte olması da cabası!

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4. İhtiyacınız olan konfor: Viscofoam Yüksek Boyun Destekli Ortopedik Yastık

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

En iyi visco yastık sıralaması yapıldığında zirvede yer alan Viscofoam Yüksek Boyun Destekli Ortopedik Yastık; bir tarafı yüksek, bir tarafı alçak olduğu için herkese en rahat ettikleri şekilde uyuma fırsatı sunuyor. Visco Elastic teknolojisi sayesinde boyun bölgesinin sıcaklığına duyarlılık göstererek kolayca şekil alıyor. Böylece boyun ve omuz kaslarını destekleyerek ağrıları azaltabiliyor.

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5. Ergonomik tasarım: Whiteblanco Belezza Ortopedik Rahat Uyku Yastığı

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken Whiteblanco Belezza Ortopedik Rahat Uyku Yastığı, üstün ergonomik özellikleri sayesinde deliksiz uyku deneyimi sağlıyor. Medikal anatominin göz önünde bulundurulmasıyla tasarlanan eğimi sayesinde başın uyku sırasında sabit kalmasını sağlıyor. Böylece en rahat edilen pozisyonda kolaylıkla uykuya dalınıyor. Modelin bir diğer önemli özelliği hem sırtüstü hem yan pozisyonda yatarken ergonomi sağlaması.

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6. Serin uyku deneyimi: Madame Coco Klimalı Yastık

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Uyurken sıcağa bir türlü gelemeyenlerin mutlaka göz atması gereken Madame Coco Klimalı Yastık, kaliteli yastık modelleri arasında bulunuyor. Model, uyku sırasında oluşan nemi hapsedip kullanılmadığı zaman havaya salıyor. Nefes aldıran kenarları sayesinde terletmeyen model, koku oluşumuna da izin vermiyor. Yüksek hava geçirgenliği sayesinde yıkandıktan sonra kolay kurumasıyla da kullananların beğenisini kazanıyor.

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7. Uyku problemlerine son: TAÇ Visco Royal Yastık

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Birbirinden akıllı özellikleri sayesinde uyku sorunlarına çözüm getiren TAÇ Visco Royal Yastık, özel hafızalı viscoelastik süngeri sayesinde boyun ve baş bölgesine yüksek konfor sağlıyor. Taç markasının imzasını taşıyan 40x60 santimetre ölçülerindeki model, üzerindeki ağırlığın şeklini kolayca alabilen iç dolgusuyla kaliteli uyku deneyimi sunuyor.

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8. Bambu yastık isteyenlere: Visco Planet Ortopedik Visco Boyun Yastığı

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Bambu yastıklar, yüksek hava geçirgenliği sağladığı için daha rahat şekilde uyunmasını sağlıyor. En iyi bambu yastık modellerinden biri olan Visco Planet Ortopedik Visco Boyun Yastığı, medikal yastıklar sınıfında yer alıyor. Isıya duyarlı yapısı ve kaliteli visco süngeri sayesinde kolaylıkla şekil alarak uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Modelin önemli bir özelliği de boyun boşluğunu doldurduğu için horlamayı azaltması.

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9. Hijyenik ve kullanışlı: Fillego Visco Yastık

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

Muhteşem dokusuyla kullananların beğenisini kazanan Fillego Visco Yastık, serin ve nefes aldıran kumaşıyla uyku problemlerinin giderilmesinde önemli rol oynuyor. Yan ve sırtüstü pozisyonlarda uyuyanlar için en iyi yastık olan model, visco süngeriyle esnek ve yumuşak bir doku sunuyor. Modelin en önemli özelliği hipoalerjenik olması. Ayrıca küf, toz ve bakteri oluşumuna meydan vermeyerek hijyen sunuyor.

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10. İhtiyacınız olan tüm özellikler onda: FOM Tombik Masajlı Visco Yastık

Mışıl mışıl uyumanızı sağlayacak uygun fiyatıyla öne çıkan yastık modelleri

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Bir yastıktan beklenebilecek bütün özellikleri bünyesinde barındıran FOM Tombik Masajlı Visco Yastık, orta kısmındaki özel sünger dokusu sayesinde boyun bölgesine masaj yapıyor. Antibakteriyel malzemelerden üretildiği için takdir kazanan model, hafızalı visco süngeri sayesinde boyun şekline kolaylıkla uyum sağlayarak konfor sunuyor. Modelin iç astarı terlemeyi önlüyor ve dış kılıfı kolayca çıkartılıp yıkanabiliyor. Kılıfın yüksek kaliteli örme kumaştan yapılmış olması da cabası!

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