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  4. Misina ve poşete dolanan Caretta Caretta kurtarıldı

Misina ve poşete dolanan Caretta Caretta kurtarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2020 10:11 | Son Güncelleme

Hatay’da, deniz temizleme ekipleri misina ve poşete dolanan yavru Caretta Carettayı kurtardı.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Deniz Temizleme Ekibi, Samandağ İlçesine bağlı Çevlik mevkisinde tekneleriyle denizde temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, yavru bir Caretta Cartettanın misina ve poşete dolandığı için dalış yapamadığını fark etti. Tekneyi Caretta Cartettaya yaklaştıran personeller, file yardımıyla Caretta Cartettayı tekneye çıkardı. Daha sonra büyük bir özveri ile Caretta Cartettaya takılan olta iğnelerini çıkaran temizlik personelleri, hayvanı kontrol ederek tekrar denize bıraktı.

Yavru Caretta Cartetta kurtarılma anları deniz temizlik personeli tarafından saniye saniye kaydedilirken, personellerin bu hareketi büyük beğeni topladı.

(İHA)

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