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Misinaya dolanan caretta carettayı kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 12:46 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Misinaya dolanan caretta carettayı kurtardılar

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, misinalara dolandığı için yüzemeyen caretta caretta, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.
Atatürk Caddesi'ndeki Belediye Halk Plajı'nda, bu sabah yürüyüş yapan vatandaşlar, misinaya dolandığı için yüzemeyip, karaya vuran yetişkin bir caretta caretta olduğunu fark etti. Hemen kolları sıvayan vatandaşlar, bıçak ile caretta carettanın dolandığı misinaları kesti. Misinadan kurtarılan caretta caretta denize kadar götürülüp, doğal ortamına bırakıldı.
Özgürlüğüne kavuşan deniz kaplumbağası, yüzerek gözden kayboldu.

FOTOĞRAF

Misinaya dolanan caretta carettayı kurtardılarMisinaya dolanan caretta carettayı kurtardılar

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