Mısır 3 Filistinliyi serbest bıraktı

GAZZE (AA) - Mısır makamları tarafından aylar önce gözaltına alınan 3 Filistinlinin serbest bırakıldığı belirtildi.
Hamas Hareketi, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın aylardır gözaltında tuttuğu 3 Filistinliyi serbest bıraktığını duyurdu.
Gözaltında tutulan Husam Vatfa, Muhammed Gays ve Eymen Meliha'nın Hamas'ın siyasi büro üyesi Yahya Sinvar'ın çabaları ile serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, gözaltı sebeplerine ilişkin bilgi verilmedi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye serbest bırakılanlarla görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Mısırlı kardeşlerle ilişkilerin geliştiği" ifadesini kullandı.
Filistin yerel basınında söz konusu Filistinlilerin Rafah sınır kapısından geçişlerinin ardından gözaltına alındığı ve aileleriyle irtibatların kesildiği yönünde haberler yer almıştı.
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