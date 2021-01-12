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Mısır 3 yılın ardından Katar uçaklarına hava sahasını açtı

12.01.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Mısır 3 yılın ardından Katar uçaklarına hava sahasını açtı

Mısır Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşref Noyer, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır hava yolu şirketi Egypt Air ve Katar Hava Yolları’nın karşılıklı uçuşlara başlayabileceklerini kaydetti.

Mısır'ın Katar hava yolu şirketleri için uyguladığı ambargoyu kaldırdığını ifade eden Noyer, “Bu sabah bir Katar uçağının Mısır hava sahasını kullanmasına izin verildi” ifadelerini kullandı.

Geçen 5 Ocak’ta düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde varılan iş birliği anlaşmasına Kahire de imza koymuş ve 3 yıllık Katar ambargosunun ardından 4 Arap ülkesi Katar ile tekrar uzlaşmaya varmıştı.

Söz konusu ambargo nedeniyle 2017 yılından bu yana Katar ve Mısır arasında direkt uçuşlar yapılamıyordu. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar uçakları için hava sahalarını açmıştı.

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