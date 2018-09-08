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Mısır 75 kişiye idam cezası verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

Mısır'da 2013 yılındaki eyleme katıldıkları gerekçesiyle 75 kişi hakkında idam kararı verildi.

Mısır 75 kişiye idam cezası verdi!

Mısır, aralarında 2013'te oturma grevine katılan İslami liderlerin de bulunduğu 75 kişi için idam kararı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
mısır idam

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