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Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu!

15.12.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu. Ülkenin ilk açık sondaj kuyusu olan Nergis-1X'te keşfedilen rezervin 3.5 trilyon fit küp olduğu tahmin ediliyor.

Mısır, Akdeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi buldu!

Mısır'ın, Akdeniz'deki Nergis sondaj kuyusunda büyük bir doğal gaz rezervi keşfettiği belirtildi.

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, enerji komitesinin bugünkü toplantısında yeni keşfe ilişkin açıklamada bulundu.

Mısır'daki ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X’de bulunan gaz rezervinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti.

Molla, sondaj kuyusundaki rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor. (AA)

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