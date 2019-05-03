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Mısır Almanya'dan üçüncü denizaltıyı teslim aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:03 | Son Güncelleme

Mısır Almanya'dan üçüncü denizaltıyı teslim aldı

KAHİRE (AA) - Mısır, Almanya'dan sipariş ettiği 4 denizaltından üçüncüsünü Almanya'nın Kiel kentinde düzenlenen törenle teslim aldı.

Mısır devlet televizyonunun haberine göre, Alman yapımı "209/1400" tipi denizaltının teslim törenine Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Ahmed Halid katıldı.

Halid, Mısır devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin güçlendiğini vurgulayarak, denizaltının Mısır Deniz Kuvvetlerinde "S 43" olarak isimlendirilerek göreve başlayacağını ifade etti.

Denizaltının maliyeti ve ne zaman Mısır'a doğru hareket edeceği konusunda Kahire yönetimi tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, Alman yetkililerce daha önce yapılan açıklamalarda söz konusu denizaltının 500 milyon avro değerinde olduğu belirtilmişti.

Su altından uydu telefonuyla görüşme teknolojisinin yer aldığı denizaltının uzunluğunun 73,60 metre olduğu bildirildi.

"209/1400" tipi denizaltının kısa ve uzun menzilli roket fırlatma ve deniz altında uzun süre kalma özellikleri bulunuyor.

Almanya ile 2011 yılında iki denizaltı alımı için anlaşma imzalayan Mısır, 2014'te iki ekleme daha yaparak denizaltı siparişini dörde çıkarmıştı.

Mısır yönetimi ilk denizaltıyı Aralık 2016’da, ikinci denizaltıyı ise Ağustos 2017'de Almanlardan teslim almıştı.

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