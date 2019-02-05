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Mısır Anayasası El Sissi İçin Değişim Sürecinde

05.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

Meclis Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sissi’nin 2022’ye kadar devam eden görev süresini uzatacak önergeyi görüştü. Değişiklikle 64 yaşındaki liderin 2034’e kadar iktidarda kalması öngörülüyor

Mısır Anayasası El Sissi İçin Değişim Sürecinde

Mısır meclisi Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sissi’nin 2022’ye kadar devam eden görev süresini uzatacak önergeyi görüştü.

El Sissi 2013’te Muhammed Mursi’ye karşı yapılan askeri darbeye liderlik etmiş ve bir yıl sonra da cumhurbaşkanı seçilmişti. Muhaliflere yönelik baskı uygulamakla eleştirilen Sissi, tüm rakiplerini hapse attırdıktan ya da yarıştan çekilmeye zorladıktan sonra geçen yıl yeniden seçilmişti.

Anayasada Sissi yönetimini uzatmaya yönelik yapılacak bu değişiklik, sekiz yıl önce Hüsnü Mübarek’in devrilmesine yol açan demokrasi yanlısı halk hareketinin ardından ülkenin yeniden otoriter yönetime kayacağı endişelerini arttırıyor.

Associated Press (AP) haber ajansı, ele geçirdiği anayasa değişikliği taslağının hükümet yanlısı ‘‘Mısır’a Destek’’ grubunun El Sissi’nin iktidarını pekiştirme çabasında olduğuna işaret ettiğini yazdı.

Bu değişiklikle 64 yaşındaki liderin üçüncü ve dördüncü dönem de başkanlık koltuğunda kalarak iktidarını 2034’e kadar sürdürebilmesinin önü açılacak.

Öneri çoğunluğu El Sissi yanlısı 596 meclis üyesinin kabulüyle meclis gündemine alınmıştı.

Hükümet yanlısı basın kurumları da aylardır iki dönemlik başkanlık süresinin El Sissi’nin vizyonunu gerçekleştirmek için yeterli olmadığı şeklinde kampanya yürütüyor.

Yasa teklifi ayrıca bir Cumhurbaşkanı yardımcısı atanmasını, parlamentonun üst kanadının yeniden kurulmasını ve yüzde 25’lik kadın kotası konulmasını, işçilerin, çiftçilerin, gençlerin ve özel ihtiyaç sahiplerinin yeterli şekilde temsil edilmesi ilkesini içeriyor.

Taslakta ayrıca cumhurbaşkanına yargıçları atama hakkı vermeyi ve yasa tasarıları oylanmadan önce yargı gözetiminden geçmesinin baypas edilmesini içeriyor.

Değişikliklerin mecliste gerekli çoğunluğun oyunu almasına kesin gözüyle bakılıyor, ancak bunların ayrıca halk referandumuna götürülmesi de bekleniyor.

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