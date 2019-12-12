Mısır asıllı Kanada vatandaşı 10 aydır Kahire’de hapiste

TORONTO (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tora Hapishanesi'nde 10 aydır tutuklu bulunan Mısır asıllı Kanada vatandaşı 51 yaşındaki Yasser Ahmed Albaz için ailesi Kanada Dışişleri Bakanlığından yardım talep etti.

Yasser Ahmed Albaz’ın kızı Amal Ahmed, başkent Ottawa’da annesi Safaa Eleshmawy ile basın toplantısı düzenledi. Amal Ahmed, bu hafta Aswan'da yapılacak Afrika Kalkınma Konferansı’na katılmak üzere Mısır'da olan Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne’e "Babamı eve getirin." çağrısında bulundu.

Babasının hem Kanada hem de Mısır vatandaşı olduğunu belirten Ahmed, bir iş gezisi için Mısır’a giden Yasser Ahmed Albaz’ın gezi dönüşü Kanada uçağına bineceği sırada Kahire Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve oradan da Kahire’deki Tora Hapishanesi’ne konulduğunu anlattı.

Babasının yaşadığı trajediyi Kanada kamuoyuna anlatmak için 10 aydır imza topladığını ve gidebildiği tüm resmi makamlardan yardım istediğini söyleyen Ahmed, babasının neyle suçlandığını ve neden tutuklandığını bilmediklerini belirtti. Ahmed, "Babam kesinlikle yanlış bir şey yapmadı. Çok acı çekti. Tıbbi yardıma ihtiyacı var ve ailemizle tekrar bir araya gelmesi gerekiyor." dedi.