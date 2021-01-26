Mısır: Bahar hayalinden puslu geleceğe

Ancak El Sisi yönetimiyle gelinen nokta, Mısırlıların hayalinden oldukça uzakta.Özgürlük, adelet ve insanlık onuru! 25 Ocak 2011'de başlayan Mısır'daki ilk protestoda dile getirilen talepler bunlardı. Devam eden günler ve haftalarda bu taleplerin yönü, Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarı boyunca, ülkenin geldiği siyasi ve sosyal koşullara evrildi. Protestolar devam ettikçe güvenlik güçlerinin eylemleri bastırmak için uyguladıkları şiddet de arttı. Tüm bunlara rağmen kitlelerin ülke çapındaki protestolarını durduramayan Mübarek yönetimi 11 Şubat'ta istifa etti. Mısırlıların umudu ve beklentisi, baskıcı bir devlet aygıtının olmadığı, hukukun üstünlüğünün egemen kılındığı, daha fazla özgürlüğün olduğu yeni bir dönemdi. Ancak bugün gelinen noktada, Mısırlıların hayalinden oldukça uzakta bir tablo söz konusu. İnsan hakları ihlalleri Mübarek'in devrilmesinin ardından seçimle göreve gelen Muhammed Mursi, 2013 yılında askeri darbe ile devrildi ve eski Genelkurmay Başkanı Abdülfettah el-Sisi de 2014'den bu yana ülkeyi devlet başkanı sıfatıyla yönetiyor.

DW'ye konuşan Mısırlı aktivist Hüssam El Hamalavi, "Mısır her açıdan korkunç bir geriye dönüş yaşadı. Bu özellikle sivil haklar açısında oldu. Karşı devrim, ülkeyi 2011'deki devrimden daha baskıcı bir devlete doğru sürükledi. Ayaklanma korkunç bir şekilde geri döndü ve ülkenin geriye doğru gitmesine yol açtı" diyor. Uluslararası Af Örgütü'ne göre, ülkedeki insan hakları ve sivil hakların durumu oldukça kötü. Yargılamalardaki adaletsizliklere, hapishanelerindeki işkence ve kötü muameleye dikkat çeken Örgüt, son açıkladığı raporlarda toplu infazlara da işaret ediyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün son raporunda ise "Mısırlı yetkililerin terörle mücadele kisvesi altında hukukun üstünlüğünü tamamen hiçe saydığı" söyleniyor ve "hapishanelerdeki mahkumlar için zaten iyi olmayan koşulların salgınla beraber daha da kötüleştiği" belirtiliyor. Avrupa Parlamentosu da Aralık ayında "Mısır'da insan haklarının kötüleşen durumu hakkında" başlıklı bir raporu kabul etmiş ve üye devletler de Mısır ile ilişkilerini "derin ve kapsamlı" bir şekilde gözden geçirmeye çağrılmıştı.

Ancak Mısır hükümeti, bu tür suçlamaları reddediyor. Ülkede siyasi tutuklu bulunmadığını söyleyen yetkililer, hükümetin "fikir ve ifade özgürlüğüne büyük önem verdiğini" savunuyor. İnsan hakları örgütlerinin verileri ise çok daha farklı bir tablo ortaya koyuyor. İntikam ihtiyacı Aktivist Hüsam El Hamalavi'ne göre mevcut rejimin üst düzey yöneticilerinin kafasında 2011'deki ayaklanmalar derin izler bıraktı. "Ülkenin yönetici elitinde sürekli bir intikam ihtiyacı hissi var" diyen Hamalavi, sözlerini "Üç yıl boyunca, iktidarlarının ve zenginlerin çıkarları tehdit altında görünüyordu ve seçkinlerin büyük bir kısmı hapse girmekten korkuyordu. O zamandan beri, Ocak 2011'deki olayların tekrarlanmasından korkan egemen siyasi sınıf bir paranoya yaşıyor" şeklinde sürdürüyor. Kendini bağımsız olarak tanımlayan El Maşad gazetesinin genel yayın yönetmeni ve gazeteci Mehdi Şendi'ye göre de potansiyel bir ayaklanma çeşitli şiddet ve terör eylemlerinin önünü açabilir. Şendi'ye göre terörizmden çok çeken Mısırlılar, devletin zorla bile olsa hukuku ve düzeni yeniden tesis etme çabalarını memnuniyetle karşılıyor. Şendi, "Yetkililer mevcut yönergeleri gözden geçirmeye ve cezaevindeki şartlarda reform yapmaya hazır. Ancak suçluları ve teröristleri kapsamayacak şekilde" diyor.