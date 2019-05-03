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Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli Lübnan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 01:55 | Son Güncelleme

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, bölgenin kriz ve zorluklar yaşadığı bu dönemde Mısır ile ilişkilerini geliştirmeye istekli olduklarını belirtti

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, bölgenin kriz ve zorluklar yaşadığı bu dönemde Mısır ile ilişkilerini geliştirmeye istekli olduklarını söyledi.

Hariri, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli onuruna başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda verdiği akşam yemeğinde bir konuşma yaptı.

Mısır ile ilişkilerini geliştirmeye önem verdiklerini, özellikle de bölgenin kriz ve zorluklar yaşadığı bu dönemde ikili iş birliğine istekli olduklarını dile getiren Hariri, şunları kaydetti:

"Mısır ile iki haftadan beri uzmanlar düzeyinde devam eden toplantılarımız, yarın Mısır-Lübnan Yüksek Ortak Komitesinin bir araya gelmesiyle final yapacak. Bu toplantıların amacı ise Mısır ve Lübnanlı yatırımcılar ile özel sektörün önündeki engelleri kaldırmaktır."

Hariri, iki ülke arasında özel sektörün karşılaşacağı her türlü sorunu en kısa sürede çözmek için iletişimi sürdüreceklerini söyledi.

Mısır Başbakanı Medbuli ise iki ülke arasındaki özel ve kamu sektörlerinin iş birliğini artırmayı teşvik eden kararlar alacaklarını ifade etti.

Önceki gün geniş katılımlı bir heyetle Lübnan'a gelen Mısır Başbakanı Medbuli'nin, bugün Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından kabul edilmesi ve iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Saad Hariri Lübnan

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