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Mısır Başkonsolosluğu önünde "idam" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 17:22 | Son Güncelleme

Mısır Başkonsolosluğu önünde "idam" protestosu

İSTANBUL (AA) - Mısır'da Sisi yönetiminin darbe karşıtlarına yönelik tutumu, Beşiktaş'ta bulunan Mısır Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eyleme çok sayıda vatandaş katıldı. Beşiktaş'ta bulunan Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, "Düşmanın zulmü değil Müslümanın sessizliği öldürür" yazılı pankart açıp çeşitli sloganlar attı.

Mısır'da daha önce idam edilen bazı vatandaşların ailelerinin de katıldığı eylemde konuşan HÜDAPAR İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, uzun süredir İslam coğrafyasından güzel haberler alınmadığını belirterek, "Rabbimizden duamız şudur ki; İslam coğrafyasındaki bütün kardeşlerimiz için zafer nasip eyle" ifadelerini kullandı.

Elibüyük, basın açıklamalarıyla belki yaşanan zulme engel olunamadığını kaydederek, "Bu tür eylemleri hafife alanlara, önemsemeyenlere, 'En azından zulmü duyurarak tarafımızı belli edelim' mesajı vermek istiyoruz" dedi.

Grup adına yapılan basın açıklamasını okuyan HÜDAPAR İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Adem Aksu ise, Mısır'da tarih boyunca kan ve gözyaşının eksik olmadığını belirterek, "Halen Mısır'da Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden çağın firavunu Sisi, 2013 yılında darbeye direnen binlerce insanı dünyanın gözü önünde katletmiş ve bu masum insanların kanı üzerine diktatörlüğünü kurarak adeta insanlığa meydan okumuştur." dedi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinde beyin kanaması geçiren İhvan liderlerinden Muhammed Biltaci'ye tedavi yollarının kapatıldığını dile getiren Aksu, "Biltaci ile ilgili ne yazık ki sağlıklı bilgi verilmemekte, ailesi ve yakınları endişe içerisinde bırakılmaktadır." şeklinde konuştu.

Aksu, Mısır'da mahkumlara yönelik gerçekleştirilen zulmün Biltaci ile sınırlı olmadığını aktararak, "HÜDAPAR olarak bizler, uyarmakla sorumlu olmamız hasebiyle yetki sahiplerine görevlerini ve sorumluluklarını hatırlatıyor, bu zulüm ve vahşete seyirci kalmamalarını söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

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HÜDAPAR Mısır Başkonsolosluğu protesto

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