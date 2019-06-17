Mısır Başsavcılığı: Mursi hastaneye getirildiğinde ölmüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Başsavcılığınca, ülkenin demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hastaneye getirildiğinde ölmüş olduğu ve vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Mısır Başsavcısı Nebil Sadık, yaptığı yazılı açıklamada, Mursi'nin mahkemede 2013/56458 nolu davanın duruşması esnasında vefat ettiğine ilişkin bilgi aldıklarını aktardı. Mahkeme sırasında diğer sanıkların savunmalarının bitiminde Mursi'nin konuşmak için izin istediği ve kendisine izin verildiğini aktaran Sadık, Mursi'nin 5 dakikalık konuşmasının ardından duruşmanın sona erdiğini ifade etti. Açıklamada, diğer sanıklarla mahkeme salonundaki sanık kafesinde bulunduğu sırada bayılarak yere düşen Mursi'nin derhal hastaneye kaldırıldığı ve vefat ettiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Başsavcı Sadık, hazırlanan ilk tıbbi raporda, "Muhammed Mursi'nin soluk alıp vermediği anlaşıldı. Tansiyon ve nabız alınamadı. Göz bebekleri geniş, ışığa ve dış etkilere duyarsızdı. Hastaneye yerel saatle 16.50'de ölü olarak geldi. Ölenin vücudunda yakın zamanda meydana gelen herhangi bir yaralanma olmadığı görüldü." ifadelerinin yer aldığını belirtti.

Sadık, savcılık üyelerinden bir ekibe, Mursi'nin naaşının incelenmesi ve salondaki kameraların saklı tutulması yönünde talimat verdi. Başsavcılık ayrıca Mursi'nin tedavisine ilişkin tıbbi dosyanın saklı tutulması ve defin işlemlerine hazırlık adına ölüm sebebine ilişkin otopsi raporunun hazırlanması için özel bir heyet oluşturulmasına karar verdi. - "Korkunç ama öngörülebilir bir durum" İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Orta Doğu Direktörü Sarah Leah Whitson ise yaptığı açıklamada Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini belirtti. Whitson, sosyal medya paylaşımında, ölüm hadisesinin korkunç olduğunu ancak Mısır hükümetinin Mursi'ye yeterli tıbbi bakımı sağlamaması ve aile ziyaretlerinin gerçekleşmemesi göz önüne alındığında oldukça öngörülebilir bir durum olduğunu ifade etti. HRW'nin Muhammed Mursi'nin sağlık durumuna ilişkin hazırladığı raporun son aşamalarında olunduğunu belirten Whitson, söz konusu raporun detaylarına ilişkin bilgi vermedi. - Hapishanede sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldı