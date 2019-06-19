Mısır: BM Mursi'nin ölümünü politize ediyor

Hafız ayrıca bu yönde açıklamaların "hiçbir kanıta dayanmayan yanlış sonuçlara varan" değerlendirmeler olduğunu belirtti. Sözcü, Türkiye'nin tavrını da eleştirdi. Hafız, Türkiye'ye atıfla, BM'nin açıklamalarının, Mursi'nin ölümünü politik amaçlar için kullanan yetkililerin olduğu bir ülkeyle örtüştüğünü ifade etti.

Sözcü "Bu açıklamalar doğal bir ölümü politize etme girşiminden ve Mısır devlet kurumları ve Mısır yargısı üzerine gölge düşürmekten başka birşey değildir" dedi.

Açıklama, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız tarafından yapıldı. Hafız, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville'in Mursi'nin ölümü ve cezaevi koşullarının araştırılması için bağımsız bir soruşturma açılması çağrısını eleştirdi.

Açıklamada, Türkiye'ye de atıfta bulunuldu.Mısır, 67 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin bağımsız bir soruşturma açılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan teklife tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü Mursi'nin doğal bir şekilde öldüğüne inanmadığını söylemişti.

Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ise "Mursi, eceliyle değil öldürülmüştür. Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı göreve davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da gerekeni yapması şarttır" şeklinde konuştu.

Ölüm sebebi kalp krizi olarak açıklandı

Mısır devlet televizyonu, yargılandığı casusluk davası kapsamında yapılan duruşmada yere yığıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölüm nedenini kalp krizi olarak açıklamıştı.

Mısır’ın seçim yoluyla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olarak bilinen Mursi, 2013’ün Temmuz ayında askeri darbeyle devrildiğinden bu yana cezaevindeydi. Mursi’nin söz konusu duruşmada hakim karşısında konuşmaya başladıktan beş dakika kadar sonra baygınlık geçirdiği, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra da hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Mursi’nin Kahire’de toprağa verildiği duyurulmuştu.