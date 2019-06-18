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Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:43 | Son Güncelleme

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi için Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.Mısır’da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin de katıldığı Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi için Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Mısır’da mahkeme salonunda hayatını kaybeden Muhammed Mursi için sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin de katıldığı Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sisi yönetimi sloganlarla protesto edildi. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri grubun bulunduğu alana girmek isteyenlere üzerilerini aradıktan sonra izin verdi.
Sisi yönetiminden kaçan Mumin Eşref, ”Mursi 2012 yılında yapılan ve ilk kez seçimle görev başına gelen seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbe ile görevinden uzaklaştırıldıktan sonra 6 yıldır Mısır zindanlarında esir olarak tutulmakta idi. Zalim darbeci yönetim Şehit Muhammed Mursi’nin gövdesini hapsetti ve bir daha eve dönüşü olmadı belki ama o sizi dili, kalbi ve yüreği ile taşladı. Belki zalimler onu zaferle sessiz sedasız sabahın ilk saatlerinde defnettiler lakin o kazandı” şeklinde konuştu.
Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın “Cunta mahkemelerinde sürdürdüğü direnişi aziz ve müstakil duruşunu şehadetle taçlandırdı. Muhammed Mursi bu süreçte asla boyun eğmedi dik durdu zillete karşı izzeti tercih etti. Yılmadı yıkılmadı ve asla susmadı” dedi.
Protesto sloganlarla son buldu.

Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır Büyükelçiliği önünde gıyabi cenaze namazı kılındı

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