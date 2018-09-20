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Mısır Çarşısı'nda aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinliğinde 13 bin kişilik aşure ikramı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Mısır Çarşısı'nda muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda pişirilen 13 bin kişilik aşure ikram edildi.

Fatih Belediyesi ve Malatya Pazarı Palancı Kuruyemiş ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin 22'ncisi düzenlendi.

Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşureler aşçılar tarafından kazanlarla pişirildikten sonra soğutulup plastik kaplara konuldu. Geceden hazırlanan ve ağırlığı bir tonu geçen aşure, 11 bin kaba, büyük kazan içerisindeki 2 bin kişilik aşure de kepçelerle tabaklara konuldu. Büyük kazandaki aşurenin üzerinde ay ve yıldız yer aldı.

Aşure ikramı, Kur'an-ı Kerim ve dua okunması ile başladı. Aşurenin tadına bakmak isteyen vatandaşlar, Mısır Çarşısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

Aşurenin içerisinde çekilmiş buğday, nohut, fasulye, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, incir, dut kurusu, muhtelif kuru meyveler, gül suyu, süt, şeker, tuzsuz fıstık, çam fıstığı, kuş üzümü, fındık, badem, ceviz, nar, damla çikolata, kiraz şekeri, toz Antep fıstığı ve Hindistan cevizi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
aşure Mısır Çarşısı

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