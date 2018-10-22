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Mısır Çarşısı'nın dış duvarlarına elektrik panosu konuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:32 | Son Güncelleme

TARİHİ  Mısır Çarşısı’nın dış duvarı, 2 metre boyundaki 45 elektrik panosu ile kaplandı.

Mısır Çarşısı'nın dış duvarlarına elektrik panosu konuldu

Murat SOLAK/ İSTANBUL, (DHA) TARİHİ Mısır Çarşısı’nın dış duvarı, 2 metre boyundaki 45 elektrik panosu ile kaplandı.
Tarihi çarşı, 2011 yılında restore edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında çarşının elektrik trafosu yeraltına yerleştirildi. Dükkanlarda bulunan elektrik panoları ise bir araya toplanarak dışarı taşındı. Çalışmalar sonrası panolar, çarşının Yeni Cami tarafındaki çiçek ve evcil hayvan satışı yapılan Çiçek Pazarı tarafına konuldu. Duvar ile arasında 5 santimetre bulunan dev panolar tarihi yapının bir kısmını kapattı.

(FOTOĞRAF)

Mısır Çarşısı'nın dış duvarlarına elektrik panosu konulduMısır Çarşısı'nın dış duvarlarına elektrik panosu konulduMısır Çarşısı'nın dış duvarlarına elektrik panosu konulduMısır Çarşısı'nın dış duvarlarına elektrik panosu konuldu

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