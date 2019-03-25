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Mısır Cumhurbaşkanı ile Çin Savunma Bakanı askeri iş birliğini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 20:50 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı ile Çin Savunma Bakanı askeri iş birliğini görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe askeri iş birliği ve terörle mücadele konularını görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Kahire'ye resmi ziyarette bulunan Çin Savunma Bakanı Wei'yi kabul etti.

Çin'le iş birliğini güçlendirmek istediklerini ifade eden Sisi, iki ülke ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmelerden övgüyle söz etti.

Çinli Bakan Wei de gelecek dönemde iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanlarında daha çok iş birliği yapılmasını arzu ettiğini dile getirdi.

İkili, görüşmede, ortak öneme sahip meseleleri, askeri ve güvenlik alanlarında iş birliği ile terörle mücadele konularını ele aldı.

Çin Savunma Bakanı Wei, Mısır ziyaretine pazar günü başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
çin işbirliği mısır

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