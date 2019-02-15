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O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir! Peki nasıl olacak?

15.02.2019 17:02 | Son Güncelleme

Mısır Temsilciler Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2034 yılına kadar görevde kalmasının önünü açan anayasa değişikliği önergesini onayladı.

O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir! Peki nasıl olacak?

596 milletvekilinin 485'i, cumhurbaşkanlığı süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasına da onay verdi.

Sisi'nin 2022 yılında ikinci 4 yıllık görev süresi doluyor.

Mısır Anayasası'nın 2014 referandumunda kabul edilen 140. maddesine göre ise cumhurbaşkanı 4 yıllık dönemler için görev yapabiliyor ve en fazla iki dönem seçilebiliyordu.

Sisi anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi halinde 2022'den sonra 12 yıl daha iktidarda kalabilecek. Yargıçları ve savcıları da atama yetkisine sahip olacak.

Mısır ordusunun "anayasayı koruma" yetkilerinin genişletilmesi, ikinci bir meclisin kurulması, kadın milletvekili kotasının yüzde 25 olması; Kıpti Hristiyanların, gençlerin ve engellilerin Meclis'te temsil edilmesi; anayasa değişikliği paketinin diğer maddeleri.

TEPKİLER NASIL?

Cumhurbaşkanı Sisi'nin destekçileri daha uzun görev süresinin Sisi'ye ekonomik reformları ve kalkınma projelerini tamamlamak için zaman vereceğini savunuyor.

Değişikliklere karşı çıkanlar ise Sisi'nin iktidarını sağlamlaştırmasından endişeli.

Mısır'daki insan hakları grupları da anayasa değişikliğine karşı çıkıyor.

11 insan hakları grubu ortak açıklamalarında, tasarıyı "hükümetin iktidarı otoriter biçimde kapma girişimi" ve "samimiyetsiz bir adım" olarak nitelendirdi.

Bazı milletvekilleri de tasarıya karşı çıkıyor.

Muhalif milletvekillerinden Ahmed Tantawi, "İnsanların bizden, ekmek, özgürlük, sosyal adalet ve insanlık onuru istedikleri bir dönemde, mutlak gücü tek bir kişinin eline bırakıyoruz" dedi.

Sisi Mısır'da seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 2013 yılında darbeyle devirmişti.

İnsan hakları örgütleri, Mısır'da Sisi yönetimi altında muhaliflere benzeri görülmemiş baskı olduğunu ve on binlerce kişinin gözaltına alındığını söylüyor.

Sisi ise ülkede siyasi mahkumların bulunmadığını savunuyor.

Eski Mısır Genelkurmay Başkanı Sisi, 2018 yılında yapılan seçimlerde oyların yüzde 92'sini almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Sisi mısır cumhurbaşkanı Mursi

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