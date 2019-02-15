O Cumhurbaşkanı 15 yıl daha görevde kalabilir! Peki nasıl olacak?

596 milletvekilinin 485'i, cumhurbaşkanlığı süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasına da onay verdi.

Sisi'nin 2022 yılında ikinci 4 yıllık görev süresi doluyor.

Mısır Anayasası'nın 2014 referandumunda kabul edilen 140. maddesine göre ise cumhurbaşkanı 4 yıllık dönemler için görev yapabiliyor ve en fazla iki dönem seçilebiliyordu.

Sisi anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi halinde 2022'den sonra 12 yıl daha iktidarda kalabilecek. Yargıçları ve savcıları da atama yetkisine sahip olacak.

Mısır ordusunun "anayasayı koruma" yetkilerinin genişletilmesi, ikinci bir meclisin kurulması, kadın milletvekili kotasının yüzde 25 olması; Kıpti Hristiyanların, gençlerin ve engellilerin Meclis'te temsil edilmesi; anayasa değişikliği paketinin diğer maddeleri.

TEPKİLER NASIL?

Cumhurbaşkanı Sisi'nin destekçileri daha uzun görev süresinin Sisi'ye ekonomik reformları ve kalkınma projelerini tamamlamak için zaman vereceğini savunuyor.

Değişikliklere karşı çıkanlar ise Sisi'nin iktidarını sağlamlaştırmasından endişeli.