Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Almanya’da protesto edildi

BERLİN (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto edildi.

Sisi’nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildiği sırada bir grup, Bellevue Sarayı’nın önünde protesto gösterisi düzenledi.

Gösteride "Almanya’da diktatör ziyaretine hayır", "Mısır’a özgürlük", "Tutuklu öğrencilere özgürlük" yazılı pankart ve dövizler taşınırken, göstericiler Sisi aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan Mısırlı Ali Alawady, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sisi’yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"O bir darbecidir. Demokratik seçimler yapmadan tanklarla cumhurbaşkanlığı görevini aldı. Yüzbinlerce insan hapiste. Çok sayıda insanı öldürdü. Bin 500'de fazla idam kararı verdi. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor. Bu bir skandaldır. Biz sesimizi duyurmak için burdayız. Demokratik bir ülkede bu kabul edilemez."

İki yıl önce Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sisi’yi kabul ettiğini, Merkel'in çarşamba günü de Sisi ile görüşeceğine işaret eden Alawady, iki yıl içinde Mısır’da durumun çok daha da kötü hale geldiğini ifade ederek, "İki yıl önce 60 bin tutuklu vardı. Şimdi yüzbinlerce siyasi tutuklu var." dedi.