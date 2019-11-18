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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Almanya’da protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 22:58 | Son Güncelleme

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi’yi kabul ettiği sırada bir grup, Bellevue Sarayı önünde protesto gösterisi yaptı

BERLİN (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto edildi.

Sisi’nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildiği sırada bir grup, Bellevue Sarayı’nın önünde protesto gösterisi düzenledi.

Gösteride "Almanya’da diktatör ziyaretine hayır", "Mısır’a özgürlük", "Tutuklu öğrencilere özgürlük" yazılı pankart ve dövizler taşınırken, göstericiler Sisi aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan Mısırlı Ali Alawady, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sisi’yi cumhurbaşkanı olarak kabul etmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"O bir darbecidir. Demokratik seçimler yapmadan tanklarla cumhurbaşkanlığı görevini aldı. Yüzbinlerce insan hapiste. Çok sayıda insanı öldürdü. Bin 500'de fazla idam kararı verdi. Yine de Almanya Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor. Bu bir skandaldır. Biz sesimizi duyurmak için burdayız. Demokratik bir ülkede bu kabul edilemez."

İki yıl önce Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sisi’yi kabul ettiğini, Merkel'in çarşamba günü de Sisi ile görüşeceğine işaret eden Alawady, iki yıl içinde Mısır’da durumun çok daha da kötü hale geldiğini ifade ederek, "İki yıl önce 60 bin tutuklu vardı. Şimdi yüzbinlerce siyasi tutuklu var." dedi.

Kadınlar, erkekler ve gençlerin Tahrir Meydanı’nda görüşlerini ifade ettikleri veya bir afiş gösterdikleri için ceza evinde olduklarını söyleyen Alawady, "İfade özgürlüğü yok. Baskı var." diye konuştu.

Alawady, "Özgürlükçü demokratik bir ülkede bu yapılmaz. Aksi takdirde değerlerimizi ve bu değerlere inancımızı kaybederiz. Merkel, değerler ve özgürlük için ayağı kalk." ifadesini kullandı.

-Sisi, kırmızı halıda karşılandı

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Sisi’yi Bellevue Sarayı'nın kapısında kırmızı halıda karşıladı. İki Cumhurbaşkanı daha sonra basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Abdulfettah es-Sisi, 2017’de Almanya’nın G20 dönem başkanlığında Afrika ülkeleriyle iş birliği yapılması amacıyla hayata geçirilen “Compact with Africa” inisiyatifi kapsamında yarın başkent Berlin’de düzenlenecek ve çok sayıda Afrika ülkesinin devlet ve hükümet başkanının da yer alacağı konferansa katılacak.

Almanya Başbakanı Merkel’in ev sahipliği yapacağı konferansta gelişmiş ülkelerden daha fazla yatırımcının Afrika’da yatırım yapması hedefleniyor.

Merkel'in ayrıca, toplantının dışında çarşamba günü Sisi ile başbakanlıkta görüşmesi planlanıyor.

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Abdulfettah es-Sisi Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Berlin protesto

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