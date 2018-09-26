Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, BM'nin işleyişini eleştirdi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler'in (BM) işleyişini eleştirdi.
BM 73'üncü Genel Kurulu'nda konuşan Sisi, "İtiraf etmemiz gerekir ki uluslararası bu sistemin işleyişinde bir kusur var. Arap ve Afrika dünyası başta olmak üzere halkların birçoğu nezdinde bu oluşumun güvenilirliğine gölge düşmüştür." dedi.
İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısı yapan Sisi, Filistin meselesine hala adil bir çözüm bulunamamasının da BM'nin işleyişindeki "acizliğin bir delili" olduğunu ifade etti.
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