HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Paris’te protesto edildi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Paris’te protesto edildi

08.12.2020 23:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Paris’teki Mısırlılar tarafından protesto edildi.Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi davetlisi olarak Paris’te bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ziyaretinin ikinci gününde rejim karşıtları tarafından protesto edildi.

Fransa’yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Paris’teki Mısırlılar tarafından protesto edildi.

Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi davetlisi olarak Paris’te bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ziyaretinin ikinci gününde rejim karşıtları tarafından protesto edildi. Fransa Ulusal Meclisi yakınında toplanan Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar attı. Ellerinde taşıdıkları pankartlarla 60 bin bin siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, binlerce kişinin katliamından sorumlu tuttukları Sissi’nin Lahey adalet divanında yargılanmasını istedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’nun Mısırlı mevkidaşını havaalanında ve Elysee Sarayı’nda kırmızı halıyla karşılamasını da kınayan göstericiler, Macron’u Sisi’nin işbirlikçisi olmakla suçladı. Miting alanının çevresine Sisi rejimi tarafından işkenceye maruz kalmış mısırlı muhaliflerin resimlerini asan göstericiler “Diktatör”, “Katil Sisi” sloganları attı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
İşte KYK burs ve kredi taahhütname onayı için son gün!İşte KYK burs ve kredi taahhütname onayı için son gün!

En Çok Okunan Haberler

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Dört mevsim bir arada! Küçücük bikini altıyla...

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 8 Aralık koronavirüs tablosu

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili yeni açıklama: Her değişikliği düşünüyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Tokat'ta Çat Beldesi Belediye Başkanı Coşar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Çat Beldesi Belediye Başkanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bakan Koca: Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor

Bartın'da karantinada olması gereken şahıs pazar yeri girişinde yakalandı

Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

21.00 itibarıyla kısıtlama başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.