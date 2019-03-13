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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Avf'ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 00:13 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Avf'ı kabul etti

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sudan Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Orgeneral Avad bin Avf'ı makamında kabul etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi'nin Bin Avf'ı kabulünde, Sudan Ulusal İstihbarat Müdürü Orgeneral Salah Kuş ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil hazır bulundu.

Kabulde açıklama yapan Sisi, ülkesinin, Sudan’ın güvenlik ve istikrarını Mısır’ın ulusal güvenliğinin bir uzantısı olarak kabul ettiğini ve Sudan'a bu konuda tam destek verdiğini vurguladı.

Orgeneral Bin Avf da Mısır'ın, Sudan'ın güvenliğini ve istikrarını korumaya yönelik "sınırsız" desteğini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Kabulde, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri her düzeyde güçlendirmenin yolları ele alındı.

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Avad bin Avf

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