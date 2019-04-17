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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan'a destek açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 00:25 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den Sudan'a destek açıklaması

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin, mevcut aşamayı aşması için Sudan'ı tam desteklediğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefonda görüştü.

Sisi, görüşmede, ülkesinin Sudan'ın güvenliğine ve istikrarına tam destek verdiğini, Sudan halkının ülkelerinin geleceğini şekillendirme ve devlet kurumlarını koruma konusundaki istek ve seçimlerini desteklediğini ifade etti.

Sisi, ülkesinin, Sudan halkına her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, 2 yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan altı kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Konsey'in şu ana kadar birçok talebini karşıladığı muhalif gruplar, Ömer el-Beşir döneminin tüm kurum ve sembol isimlerinin olmadığı yeni bir sisteme geçilene kadar göstericilere "meydanlardan ayrılmayın" çağrısında bulunuyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu, önceki gün yaptığı açıklamada, Beşir'in başkent Hartum'da ev hapsinde olduğunu belirtmişti.

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