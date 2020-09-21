Mısır'da 2.500 yıl öncesine ait 14 yeni lahit bulundu

Kültür Bakanlığı açıklamasında, geçen hafta yine aynı bölgede yine 13 lahit çıkartıldığı hatırlatıldı.

Bakanlığın Cumartesi günü yaptığı açıklamada "İlk çalışmalar bu tabutların tamamen kapatıldığını ve gömüldükten sonra hiç açılmadığını gösteriyor" bilgisi verildi.

Sakkara, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği bölge olarak biliniyor. Turistlerin büyük ilgili gösterdiği bölgede M.Ö. 2500'lü yıllarda yaptırıldığı düşünülen Zoser Piramidi de bulunuyor.

Bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor.



