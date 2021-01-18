HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Mısır'da 2 bin 500 yıllık 'tarihi hazine'!

Mısır'da 2 bin 500 yıllık 'tarihi hazine'!

18.01.2021 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mısır'da 2 bin 500 yıllık 'tarihi hazine'!

Dünyaca meşhur Giza Piramitleri'ne ev sahipliği yapan Mısır'ın başkenti Kahire'de içerisinde bir mezar tapınağı ve çok sayıda hazinenin de bulunduğu 2 bin 500 öncesine ait büyük bir arkeolojik keşif yapıldı.

Turizm ve Antika Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Antik Mısır konusunda uzman olan Zahi Hawass başkanlığındaki bir arkeolog ekibi tarafından yapılan büyük keşiflerin 50'den fazla da lahit içerdiği belirtildi.

Hawass, kazılarda keşfedilen en önemli bulgulardan birinin dönemin Mısır Kralı Teti'nin eşi Kraliçe Naert'in cenaze tapınağı olduğunu ve tuğradan yapılmış üç farklı deponun da kazılarda ortaya çıkarıldığını belirtti. Hawass, yeni keşiflerin antik Saqqara bölgesine ışık tutabilecek değerde olduğunu da sözlerine ekledi.

Antik Mısır'daki "Yeni Krallık Ptolemai" dönemine ait ahşap lahitlerinse toprağın 10 ila 12 metre derinliğinde olduğu ve bulunan tüm heykel, tabut ve diğer antik gömülerin milattan önce 16. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasındaki döneme ait olduğu kaydedildi.

Bir düzineden fazla piramide, antik manastıra ve hayvan mezarlığına ev sahipliği yapan Saqqara Bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Saqqara, Antik Mısır'ın başkenti Memphis'in en geniş bir nekropollerinden (mezarlık bölgesi) birisi.

Mısır'da geçtiğimiz kasım ayında yapılan antik kazılarda 100'den fazla sağlam lahit keşfedilmiş, bu gelişme 2020'nin en büyük arkeolojik keşfi olmuştu.

Yetkililer son yıllarda, Eski Mısır'da inşa edilen en eski yapılardan biri olan Djoser'in basamaklı piramidine ev sahipliği yapan Saqqara Bölgesi'nde arkeolojik kazılara ağırlık vermeye başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
İnsanlık ölmemiş! Büyük takdir topladıİnsanlık ölmemiş! Büyük takdir topladı
46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?46 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 46?

En Çok Okunan Haberler

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Bursa'da kar sonrası sürücüler zor anlar yaşadı

Sürücülerin zor anları kamerada

Otobüs şoförü 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti! Yaşlı adamı görür görmez yardımına koştu

İnsanlık ölmemiş! Büyük takdir topladı

Antalya'da iş yerine torpil atan çocuklar büyük korku yaşattı

Çocukların şakası büyük şok yaşattı

İsrail'de 67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı yapıldı

67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı yapıldı

Samsun'da yürekleri ısıtan olay! Çöp diye aldıkları poşetten hediye çıktı

Yürek ısıtan olay! Çöp diye aldıkları poşetten çıkanlar şaşırttı

Kuzgunlardan biri kayboldu! Felakete işaret mi?

Kuzgunlardan biri kayboldu! Felakete işaret mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.