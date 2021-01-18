Mısır'da 2 bin 500 yıllık 'tarihi hazine'!

Turizm ve Antika Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Antik Mısır konusunda uzman olan Zahi Hawass başkanlığındaki bir arkeolog ekibi tarafından yapılan büyük keşiflerin 50'den fazla da lahit içerdiği belirtildi.

Hawass, kazılarda keşfedilen en önemli bulgulardan birinin dönemin Mısır Kralı Teti'nin eşi Kraliçe Naert'in cenaze tapınağı olduğunu ve tuğradan yapılmış üç farklı deponun da kazılarda ortaya çıkarıldığını belirtti. Hawass, yeni keşiflerin antik Saqqara bölgesine ışık tutabilecek değerde olduğunu da sözlerine ekledi.

Antik Mısır'daki "Yeni Krallık Ptolemai" dönemine ait ahşap lahitlerinse toprağın 10 ila 12 metre derinliğinde olduğu ve bulunan tüm heykel, tabut ve diğer antik gömülerin milattan önce 16. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasındaki döneme ait olduğu kaydedildi.

Bir düzineden fazla piramide, antik manastıra ve hayvan mezarlığına ev sahipliği yapan Saqqara Bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Saqqara, Antik Mısır'ın başkenti Memphis'in en geniş bir nekropollerinden (mezarlık bölgesi) birisi.

Mısır'da geçtiğimiz kasım ayında yapılan antik kazılarda 100'den fazla sağlam lahit keşfedilmiş, bu gelişme 2020'nin en büyük arkeolojik keşfi olmuştu.

Yetkililer son yıllarda, Eski Mısır'da inşa edilen en eski yapılardan biri olan Djoser'in basamaklı piramidine ev sahipliği yapan Saqqara Bölgesi'nde arkeolojik kazılara ağırlık vermeye başlamıştı.

