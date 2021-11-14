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  4. Mısır'da akrep istilası! 3 ölü, 450 yaralı

Mısır'da akrep istilası! 3 ölü, 450 yaralı

14.11.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da olumsuz hava koşullarının yol açtığı akrep sokması sonucu 3 kişinin öldüğü, 450 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'da akrep istilası! 3 ölü, 450 yaralı

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü.

Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.

3 ÖLÜ, 450 YARALI

Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı." dedi.

Sel ve kum fırtınalarının bölgede hayatı olumsuz etkilediği, bazı evlerin kullanılamaz hale geldiği ve elektrik kesintilerine yol açtığı kaydedildi.

Dağlık alanda yaşayan akreplerin sel ve kum fırtınasının etkisiyle yerleşim alanlarına sürüklendiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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