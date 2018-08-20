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Mısır'da bulunan lahitteki 'hayat iksiri' olarak ilgi çeken gizemli sıvının sırrı çözüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 00:07 | Son Güncelleme

Mısır'da inşaat çalışması esnasında tesadüfen bulunan ve içinde "hayat iksiri" bulunduğu iddiasıyla uluslararası kamuoyunun ilgisini çeken lahitteki mumyalara ilişkin ilk inceleme tamamlandı. Uluslararası medyanın ilgisini çeken lahitteki suyun renginin ise sarılı olan mumyaların dokusuyla yer altı sularının karışması sonucu oluştuğunun düşünüldüğü belirtildi.

Mısır'da bulunan lahitteki 'hayat iksiri' olarak ilgi çeken gizemli sıvının sırrı çözüldü!

Mısır Tarihi Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Veziri, yaptığı yazılı açıklamada, İskenderiye kentinde içinde 3 mumya ile kırmızımsı sıvı bulunan lahde ilişkin ilk incelemenin Mısırlı araştırma ekibince tamamlandığını bildirdi.

LAHİTTE ALTIN YAPRAKLARI KULLANILMIŞ

İncelemenin uluslararası standartlarda yapıldığı belirtilen açıklamada, lahitte altın yaprakları kullanıldığının tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Araştırma sonucu, ilk iskeletin 20-25 yaşlarında ve 160-164 santimetre boylarında bir kadına, ikinci iskeletin 30-35 yaşlarında ve 160-165,5 santimetre boylarında bir erkeğe, üçüncü iskeletin de 40-44 yaşlarında ve 179-185,5 santimetre boylarında bir erkeğe ait olduğunun belirlendiği kaydedildi.

BEYİN AMELİYATI GEÇİRMİŞ

Son mumyanın başında 1,7 santimetre çapında yuvarlak delik olduğunun belirlendiği, ölmeden önce uzun süre yaşadığının anlaşıldığı, iskeletin sahibinin beyin ameliyatı geçirdiğinin tahmin edildiği bildirildi.

Lahde iki farklı zamanda defin işlemi gerçekleştirildiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

LAHİTTEKİ SUYUN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Uluslararası medyanın ilgisini çeken lahitteki suyun renginin ise sarılı olan mumyaların dokusuyla yer altı sularının karışması sonucu oluştuğunun düşünüldüğü belirtildi.

İskenderiye kentinde geçen ay inşaat çalışması sırasında bulunan 30 tonluk lahdin içindeki suyun "hayat iksiri" veya "kırmızı cıva" olduğu konusunda medyada çeşitli iddialar yer almıştı. (AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gençlik iğnesi 1 tanesi 1 milyon $ siz kime ne anlatıyorsunuz bu işlerde önemli olan bu sıvıdır profesyoneller sıvıyı almak için lahiti ilk kendileri açmak ister örnek olarak lahiti buldunuz açtığınız anda bir ise yaramaz ama açmadan dokunmadan gerekli kişiyi bulursanız adamlar helikopterle gelir 1 çanta doları size verir ve sizi gönderir sistem bu şekilde çalışır
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