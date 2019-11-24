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Mısır'da büyük keşif! Eğer ispatlanırsa bir ilk olacak!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.11.2019 03:18 | Son Güncelleme

Mısır'da yapılan arkeolojik kazılarda Firavunlar dönemine ait kedi heykelleri ve mumyaları bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Halid el-Anani, Giza kentindeki Sakkara kazı alanında düzenlediği basın toplantısında, Firavunlar dönemi müzesi oluşturacak büyüklükte bir keşif gerçekleştirdiklerini söyledi.

Anani, kazılarda çeşitli boyutlarda ahşap ve bronzdan yapılmış 75 kedi heykeli ve içinde mumyalanmış kedilerin bulunduğu hiyeroglif yazılarıyla süslü 25 sandığın çıkarıldığını ifade etti.

Bu sandıklarda 5 adet büyük kedi mumyasının bulunduğunu belirten Anani, ilk incelemelerde bu mumyalardan 2'sinin aslan yavrularına ait olması ihtimalinin ağırlık kazandığını bildirdi.

EĞER İSPATLANIRSA BİR İLK OLACAK

Anani, bu mumyaların aslanlara ait olduğunun ispatlanması durumunda ilk kez "aslan mumyası" keşfedilmiş olacağına dikkati çekti.

Anani, kazıda ayrıca Firavunlar döneminde kutsal kabul edilen Apis boğası, küçük timsahlar ve eski Firavun tanrılarına ait heykellerle altın masklar ve aslan iskeleti bulunduğunu kaydetti.

Mısır'da yerli ve yabancı arkeologlar tarafından gerçekleştirilen kazılarda, binlerce yıllık tarihi eserler ortaya çıkarılıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
mısır heykel mumya

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