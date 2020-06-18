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Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatının üzerinden bir yıl geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2020 01:00 | Son Güncelleme

Mısır'da demokratik yollarla seçilen "ilklerin" Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatının üzerinden tam bir yıl geçti.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonundaki vefatının üzerinden bir yıl geçti

Mısır'da demokratik yollarla seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, hakkında verilen idam kararından tam 4 yıl bir gün sonra 17 Haziran 2019'daki vefatına ilişkin ilk haberi Mısır devlet televizyonu akşam saatlerinde duyurdu. Haberde, "67 yaşındaki Mursi'nin casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında önce bayıldığı ve sonra da yaşamını yitirdiği" açıklandı.

Başsavcı Nebil Sadık, Mursi'nin duruşmada konuşma yaptıktan sonra aniden yere düştüğünü, sağlık raporuna göre vücudunda herhangi bir yara olmadığını söyledi.

Haberin duyulmasının ardından ilk tepki Müslüman Kardeşler Teşkilatının siyasi kanadı Özgürlük ve Adalet Partisinden geldi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, Mısırlı yetkililerin Mursi'yi "kasten yavaşça öldürdükleri" cümlesinin altı çizildi. (AA)

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