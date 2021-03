Mısır'da dünyanın en eski manastırı bulundu

Mısır'da Bahariye Vahası'nda (Bahariya Oasis) keşif çalışmaları yürüten Norveçli ekip, dünyanın bilinen en eski manastırının kalıntılarına ulaştı. Mısır Antik Bakanlığı, 3 kilise kalıntısı ve keşiş odalarından oluşan 6 bölümün gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Yaklaşık 1600 yıl öncesine dayandığı sanılan manastırın duvarları ve yer döşemelerinde Antik Yunan harfleri ve İncil'den alıntılar göze çarpıyor. Karbon tarihleme yöntemini kullanan ekipler, M.S. 350'den kalma madeni para, seramik ve camdan objeler gibi eşyaların yanı sıra içinde fırın ve masaların bulunduğu teşekküllü mutfaklar, gardıropların bulunduğu bir salon ve şarap çömleklerinin saklandığına inanılan mahzenler de buldu.

كشفت البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز بالواحات البحرية عن عدد من المباني من حجر البازلت والمنحوته فى الصخر ومباني من الطوب اللبن

The Norwegian French Mission discovered Mud brick buildings dating to the 4th & 7th centuries AD in Bahariya Oasis pic.twitter.com/98odX0Mgj4