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Mısır'da ekmeğe yüzde 300 zam geldi

05.08.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da ihtiyaç sahiplerine indirimli satılan, devlet destekli ekmeğe Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin talimatı üzerine yüzde 300 zam yapıldı.

Mısır'da ekmeğe yüzde 300 zam geldi

Mısır Ticaret Odaları Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, yerel para birimiyle 5 kuruşa (yaklaşık 0,003 ABD doları) satılan ekmeğin yüzde 300 zamlanarak 20 kuruşa (yaklaşık 0,012 dolar) satılacağı aktarıldı.

"İSRAF" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Günlük üretilen devlet destekli ekmeklerin toplam hacminin yüzde 25 ila yüzde 35'inin “amacı dışında” hayvan yemi olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, bu durum "israf" olarak nitelendirildi.

50 KURUŞA SATILAN EKMEKLERİ KAPSAMIYOR

Açıklamada ayrıca devlet destekli ekmeğe gelen zammın 50 kuruşa (yaklaşık 0,03 dolar) satılan ekmekleri kapsamadığı belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi dün yaptığı konuşmada, okullar için tahsis edilen 8 milyar cuneyh (yaklaşık 509 milyon dolar) gıda fonuna katkı sağlanması için devlet destekli ekmeğe zam yapılmasının vaktinin geldiğini ifade etmişti.

Öte yandan 2021-2022 mali yılı bütçesinde devlet destekli ekmeğe 50,5 milyar cuneyh (yaklaşık 3,21 milyar dolar) tahsis edilmişti.

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Enver Sedat’ın 18 Ocak 1977'de ekmeğe zam getirildiğini açıklaması ülkede geniş çaplı protestolara neden olmuştu. Tepkiler üzerine dönemin Mısır hükümeti zam kararından geri adım atmıştı. (AA)

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