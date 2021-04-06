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"Firavunların Altın Geçidi" şovunda rekor!

06.04.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'da, büyük ilgiyle izlenen 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşınmasının maliyetinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu açıklandı.

"Firavunların Altın Geçidi" şovunda rekor!

Mısır'da hafta sonu nefeslerin tutulduğu, 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle Kahire'deki müzeden Giza'daki yeni müzeye taşınmasının maliyeti açıklandı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı milyonlarca dolarlık kortejle mumyalar, Kahire'den 5 km uzaktaki yeni Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne devlet töreniyle götürüldü.

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Törende Mısır kültürünü yansıtan özel tasarlanmış araç ve kortej ekibinin giysileri dikkat çekti. Mısır medyası Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, merak uyandıran törenin maliyetinin 10 milyon TL olarak aktardı.

17'inci Hanedan hükümdarı Seqenenre Taa II'den MÖ 12. yüzyılda hüküm süren Ramses IX'a kadar mumyalar, saltanatlarının kronolojik sırasına göre büyük bir sükse ile taşınmıştı.

Aralarında, Antik Mısır Firavunu II. Sekenenre Taa, I. Seti, II. Ramses, V. Ramses IX. Ramses, VI. Ramses, Sekenenre, III. Tutmes, Hatşepsut, Meritamun ve Ahmose Nefertari de bulunduğu mumyalar için düzenlenen töreni çeşitli ülkelerden 150 televizyon kanalı canlı olarak takip etmişti.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, 18 kral ve 4 kraliçe mumyasının 'Firavunların Altın Geçidi' olarak adlandırılan kortejle taşınan Kahire'de yer alan Giza'daki yeni Medeniyeti Ulusal Müzesi´nin maliyetinin ise, 38 milyon dolara mal olduğunu açıkladı.

Mumyaların yolculuğu 40 dakika sürerken, her bir mumya sarsıntıya karşı emici özelliklere sahip altın renkli, nitrojen doldurulan koruyucularla taşınmıştı.

18 kral ve 4 kraliçe mumyasının 18 Nisan´da Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi´nde turistlerin ziyaretine açılacağı ifade edildi.


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