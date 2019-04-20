Mısır'da halk Anayasa referandumu için sandık başında

Ülkenin farklı bölgelerinde 61 milyon 344 binden fazla seçmen yerel saatle 09.00 itibarıyla sandık başına gidiyor. Seçmenler yerel saatle 21.00'e kadar oyunu kullanabilecek.

Başkent Kahire'deki seçmenler, oy kullanmak için Siza Nebravi Kız lisesinde kuyrukta bekledi.

Cumhurbaşkanı Sisi de Kahire'nin doğusunda bulunan bir seçim merkezinde oyunu kullandı.

Yurt dışındaki seçmenler için oy kullanma işlemi dün başlarken, yurt içi ve yurt dışında oy verme işlemleri üç gün sürecek.