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Mısır'da halk Anayasa referandumu için sandık başında

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2019 13:10 | Son Güncelleme

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030 yılına kadar görevde kalmasının önünü açacak Anayasa değişikliği referandumu için yurt içinde oy verme işlemi başladı.

Ülkenin farklı bölgelerinde 61 milyon 344 binden fazla seçmen yerel saatle 09.00 itibarıyla sandık başına gidiyor. Seçmenler yerel saatle 21.00'e kadar oyunu kullanabilecek.

Mısır'da halk Anayasa referandumu için sandık başında

Başkent Kahire'deki seçmenler, oy kullanmak için Siza Nebravi Kız lisesinde kuyrukta bekledi.
Cumhurbaşkanı Sisi de Kahire'nin doğusunda bulunan bir seçim merkezinde oyunu kullandı.
Yurt dışındaki seçmenler için oy kullanma işlemi dün başlarken, yurt içi ve yurt dışında oy verme işlemleri üç gün sürecek.

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Mısır'daki farklı siyasi gruplar tarafından daha önce referanduma ilişkin yapılan açıklamada, referanduma katılıp "hayır" oyu kullanılacağı belirtilmişti.
Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ise referandumu boykot edeceğini duyurmuştu.
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mısır anayasa referandumu seçim

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