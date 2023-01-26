Mısır'da heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık mumya bulundu! 'Tabut hiç açılmamış'

Mısır’da Firavun Hanedanlığı döneminden kalma 4 bin 300 yıllık mumya bulundu. Tarihi Sakkara bölgesinde yapılan keşifte ayrıca 5'inci ve 6'ncı Firavun Hanedanlığı dönemine tarihlenen 9 heykel ile bazı değerli eşyalar da bulundu.

Mısırlı arkeolog, eski Tarihi Eserler Bakanı Zahi Havas, düzenlediği basın toplantısında, Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar ve bulunan yeni eserler hakkında açıklamalarda bulundu.

4 BİN 300 YILLIK

Antik Sakkara bölgesinde arkeolojik çalışmalar yürüten ekibin sorumlusu olan Havas, yapılan kazılarda 4300 yıllık olduğu tahmin edilen bir mumya, 9 heykel ve bazı değerli eşyaların bulunduğunu belirtti.

Havas, bulunan eserlerin 5'inci Firavun Hanedanlığı (MÖ 2487 ile MÖ 2449 arası) ile 6'ncı Firavun Hanedanlığı (MÖ 2345 ile MÖ 1821 arası) dönemine dayandığını ifade etti.

'BU TABUT HİÇ AÇILMAMIŞ'

Havas, söz konusu heykellerin kireçtaşından yapıldığını, üzerlerinde nakış olmadığından dolayı kime ait olduğunu tespit edemediklerini kaydetti.

Gün yüzüne çıkarılan mumyaya ilişkin ise Havas, “Bulunan mumya bir adama ait. Adı Heka Şibs. Bu tabut 4300 yıldır hiç açılmamış. Bu, bulunan kraliyet mumyaları dışında bugüne kadar bulduğumuz en eski mumya oldu.” dedi.

AA

