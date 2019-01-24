HABER

Mısır'da Hiksoslar dönemine ait mezarlar bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2019 07:19 | Son Güncelleme

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, ülkenin kuzeyinde Hiksoslar (M.Ö. 1788-1573) dönemine ait mezarlar keşfedildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı arkeolog heyetinin, ülkenin kuzeyindeki Kevm el-Hilhal bölgesinde Hiksoslar dönemine ait mezarlar bulduğu kaydedildi.

Mısır'da Hiksoslar dönemine ait 20 mezar bulundu

Açıklamada, mezarlarda hayvan kalıntıları, taş ve kiremitten yapılan çanak çömlek ile cenaze hazırlama malzemelerinin yer aldığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Hanedanlar dönemi öncesine ait 20 mezarın da bulunduğu belirtildi.
Hiksoslar Mısır'da her ne kadar kendi kurallarını koymamış olsalar da 100 yıl kadar uzun bir süreç içinde Mısır'ı yönetmişlerdir.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hiksoslar dönemi mısır

En Çok Okunan Haberler

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim, dik dur yanındayız

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim, dik dur yanındayız

Barcelona'dan yılın bombası!

Barcelona'dan yılın bombası!

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

İpler çok gerildi! 'Savaş için sabırsızız!'

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan dikkat çeken açıklama

Venezuela'da işler kızışıyor! Ordudan flaş açıklama

Esad'a çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

Çok sert yaptırımlar yolda! ABD oy birliğiyle kabul etti!

ABD'de bankaya silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'de silah sesleri: Çok sayıda yaralı var!

Trump'tan Venezuela kararı: Muhalif lider Juan Guaido'yu 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdı

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Fransa'da bebek bezlerinde tarım ilacı bulundu

Bebek bezlerinde tarım ilacı bulundu

Gürcistan'da domuz gribi kabusu! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.