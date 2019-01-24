Mısır'da Hiksoslar dönemine ait mezarlar bulundu

Açıklamada, mezarlarda hayvan kalıntıları, taş ve kiremitten yapılan çanak çömlek ile cenaze hazırlama malzemelerinin yer aldığı ifade edildi.

Hiksoslar Mısır'da her ne kadar kendi kurallarını koymamış olsalar da 100 yıl kadar uzun bir süreç içinde Mısır'ı yönetmişlerdir.