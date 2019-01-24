Mısır'da Hiksoslar dönemine ait mezarlar bulundu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı arkeolog heyetinin, ülkenin kuzeyindeki Kevm el-Hilhal bölgesinde Hiksoslar dönemine ait mezarlar bulduğu kaydedildi.
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