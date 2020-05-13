İnşa edilen köprünün hesapları çarşıya uymadı

Mısır'da, hükümet tarafından, binaların arasına inşa edilen köprü bölge halkını zor durumda bıraktı.

Başkentin ünlü Haram Caddesi'nde şehirdeki trafiği azaltmak için köprü yapılıyor.

Ancak köprü yapım hesaplarında bir yanlışlık olunca ilginç görüntüler oluştu.

Bağlantı yolu apartmanların bulunduğu semtlere gelmesiyle köprü, bazı apartmanların balkonlarına dayanırken bazı dairelerin de pencereleri kapandı.

Dış kapı girişleri kapanan apartman binaları da oldu.

Köprünün fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından Mısır yönetimi eleştirilerin hedefi haline geldi.

Mısır hükümeti Meyda Danışmanı Hani Younis konuya ilişkin yaptığı açıklamada köprünün önemini vurgulayarak, "Bölgedeki bazı binalar izinsiz inşa edildi. Bazı binalar kaldırılacak ve sahiplerine 250 milyon Mısır lirası değerinde tazminat ödenecek" dedi.

