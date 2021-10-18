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  4. Mısır'da koronavirüs aşısı kararı! Kamu kurumlarına giremeyecekler

Mısır'da koronavirüs aşısı kararı! Kamu kurumlarına giremeyecekler

18.10.2021 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır hükümeti, koronavirüs aşısı yaptırmamış memurların 15 Kasım'dan, vatandaşların da 1 Aralık'tan itibaren resmi kurumlara girişine yasak getirdi.

Mısır'da koronavirüs aşısı kararı! Kamu kurumlarına giremeyecekler

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, resmi kurumlara aşısızların alınmaması kararı, Başbakan Mustafa Medbuli başkanlığında toplanan Koronavirüs Kriz Yönetimi Yüksek Komite toplantısında alındı.

MEMURLAR 15 KASIM, HALK 1 ARALIK'TAN İTİBAREN GİRİŞ YAPAMAYACAK

Aşılarını yaptırmayan memurların 15 Kasım'dan itibaren görev yerlerine girişlerine izin verilmemesi ya da her hafta PCR testi yaptırmaları şartı getirildi.

Aşısız vatandaşlar ise 1 Aralık'tan itibaren kamu kurumlarına giriş yapamayacak.

ŞU ANA KADAR YAPILAN AŞI SAYISI 31 MİLYONU GEÇTİ

Toplantı sırasında Sağlık Bakanı Hale Zayid, Mısır'da şu ana kadar vatandaşlara 31,7 milyon doz aşı yapıldığını açıkladı.

Zayid, vatandaşların aşıya ulaşımını sağlamak için cuma günleri mescitler, pazar günleri kiliseler, mahkemeler ve trafik gibi vatandaşların yoğun olduğu noktalarda aşı merkezleri kurulacağını duyurdu.

Öte yandan Yüksek Öğretim Bakanı Halid Abdulgafur, ülkedeki üniversitelerde şu ana kadar 1,2 milyon doz aşı uygulandığını açıkladı.

Resmi verilere göre, bugüne dek Kovid-19 nedeniyle Mısır'da 17 bin 926 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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