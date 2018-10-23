HABER

Mısır’da mucizevi doğa olayı: Ramses’in yüzü aydınlandı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

Mısır'ın Aswan kentinde yer alan Ebu Simbel Tapınağı bu yıl da güneş festivaline ev sahipliği yaptı. Yılda iki kez gerçekleşen bu doğa olayını izlemek için yüzlerce kişi yine güneşin doğuşundan önce tapınakta hazır bekledi. Kral Ramses II’nin doğum günü ve taç giyme törenini temsil eden doğa olayı görenleri büyüledi.

Ebi Simbel Tapınağı'nın keşfinin 201. yılında 2. Ramses'n yüzü 20 dakika boyunca aydınlandı. Firavun döneminin en popüler ve anıtsal kalıntılarından biri olan Ebu Simbel’deki bu yılki törende güvenlik tedbirlerinin arttığı gözlemlendi.

1 / 8

Mısır’ın ünlü firavunlarından 2. Ramses’in görkemli Ebu Simbel Tapınağı’nda bulunan heykeline güneş ışığı vurdu. Heykele sadece, “doğum ve taç giyme günleri” olarak kabul edilen Ekim ve Şubat aylarında güneş ışığı vuruyor.
2 / 8

Asvan kentinde yer alan 3.200 yıllık tapınaktaki heykele güneşin vurma anı, yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından izlendi. Güneş, şafak vakti saat 6:22’de antik tapınağın karanlık iç odasını yaklaşık 20 dakika boyunca aydınlattı.
3 / 8

Ebu Simbel Tarihi Eserler Genel Müdürü Husam Abbud yaptığı açıklamada, bu yılki kutlamaların özel olduğunu ve Ebu Simbel tapınağının keşfedilmesinin 200. yılını kutladıklarını söyledi.
4 / 8

Mısır’ın en güçlü firavunlarından biri olan 2. Ramses’in tapınağı, Nil kıyısındaki kumtaşından dağa oyulmuştu ve yapımı yaklaşık 20 yıl sürmüştü. Tapınaktaki heykele, Şubat ve Ekim olmak üzere yılda iki kez, 2. Ramses’in doğum gününde ve tahta çıktığı gün güneş vuruyor.
5 / 8

Firavun döneminin en popüler ve anıtsal kalıntılarından biri olan Ebu Simbel’deki bu yılki törende güvenlik tedbirlerinin arttığı gözlemlendi. Girişteki dört görkemli heykeli ile tanınan UNESCO Dünya Mirası alanı, 1800’lü yıllarda keşfedilmeden önce kısmen kumlara gömülmüştü.
6 / 8

1960’lı yılların ortalarında Asvan Barajı’nın yapımı sırasında Nasser Gölü’nün hemen kıyısında bulunan Ebu Simbel Tapınağı, su altında kalacaktı. Bunun üzerine bu tapınak, sekiz yıllık bir çalışma sonucunda göl kıyısından tepeye taşındı. Bunun üzerine güneş, orijinal gününden birer gün sonra, tapınağa her yıl 22 Şubat ve 22 Ekim’de vurmaya başladı.
7 / 8

EBU SİMBEL TAPINAĞI

EBU SİMBEL TAPINAĞI
Güney Mısır’da bulunan bu tapınak dağın içi oyularak MÖ. 1263-1243 yılları arasında 20 yılda yapılmıştır. Kapıda bulunan 4 heykel de tapınağı yapan II. Ramses’i tasvir etmekte. Ramses, bu yapıyı eşi Nefertari ve kendi anısına yaptırmıştır. Ayrıca Hititlerle girmiş olduğu Kadeş Savaşı’nı kazandıktan sonra, bu savaşta elde ettiği zaferi onurlandırmak istemiştir.
8 / 8

İngilizlerden bağımsızlığını 1956 yılında elde eden Mısır, 1960’lı yılların ortalarında Asvan Barajı’nı yapmaya başladı. Bu barajın yapımı sırasında daha önceden Nasser Gölü’nün hemen kıyısında bulunan Ramses ve Nefertari Tapınakları’nın su altında kalma tehlikesi doğdu. Bunun üzerine bu iki tapınak sekiz yıllık bir çalışma sonucunda göl kıyısından tepeye taşındı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır Firavun Ebu Simbel Tapınağı 2. Ramses

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suudi Kralı bizzat açıkladı: Cezalandırılacak!

Suudi Kralı bizzat açıkladı: Cezalandırılacak!

Polis adaylarına bekaret testi tepki çekti

Polis adaylarına bekaret testi tepki çekti

O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

O uydulardan ilk fotoğraf geldi!

Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz

Trump meydan okudu: Nükleer cephaneliğimizi genişleteceğiz

'Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan'

'Dünyanın en etkili müslüman lideri Erdoğan'

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.