Mısır’da mucizevi doğa olayı: Ramses’in yüzü aydınlandı

Ebi Simbel Tapınağı'nın keşfinin 201. yılında 2. Ramses'n yüzü 20 dakika boyunca aydınlandı. Firavun döneminin en popüler ve anıtsal kalıntılarından biri olan Ebu Simbel’deki bu yılki törende güvenlik tedbirlerinin arttığı gözlemlendi.

1 / 8 Mısır’ın ünlü firavunlarından 2. Ramses’in görkemli Ebu Simbel Tapınağı’nda bulunan heykeline güneş ışığı vurdu. Heykele sadece, “doğum ve taç giyme günleri” olarak kabul edilen Ekim ve Şubat aylarında güneş ışığı vuruyor.

2 / 8 Asvan kentinde yer alan 3.200 yıllık tapınaktaki heykele güneşin vurma anı, yüzlerce yerli ve yabancı turist tarafından izlendi. Güneş, şafak vakti saat 6:22’de antik tapınağın karanlık iç odasını yaklaşık 20 dakika boyunca aydınlattı.

3 / 8 Ebu Simbel Tarihi Eserler Genel Müdürü Husam Abbud yaptığı açıklamada, bu yılki kutlamaların özel olduğunu ve Ebu Simbel tapınağının keşfedilmesinin 200. yılını kutladıklarını söyledi.

4 / 8 Mısır’ın en güçlü firavunlarından biri olan 2. Ramses’in tapınağı, Nil kıyısındaki kumtaşından dağa oyulmuştu ve yapımı yaklaşık 20 yıl sürmüştü. Tapınaktaki heykele, Şubat ve Ekim olmak üzere yılda iki kez, 2. Ramses’in doğum gününde ve tahta çıktığı gün güneş vuruyor.

5 / 8 Firavun döneminin en popüler ve anıtsal kalıntılarından biri olan Ebu Simbel’deki bu yılki törende güvenlik tedbirlerinin arttığı gözlemlendi. Girişteki dört görkemli heykeli ile tanınan UNESCO Dünya Mirası alanı, 1800’lü yıllarda keşfedilmeden önce kısmen kumlara gömülmüştü.

6 / 8 1960’lı yılların ortalarında Asvan Barajı’nın yapımı sırasında Nasser Gölü’nün hemen kıyısında bulunan Ebu Simbel Tapınağı, su altında kalacaktı. Bunun üzerine bu tapınak, sekiz yıllık bir çalışma sonucunda göl kıyısından tepeye taşındı. Bunun üzerine güneş, orijinal gününden birer gün sonra, tapınağa her yıl 22 Şubat ve 22 Ekim’de vurmaya başladı.

7 / 8 EBU SİMBEL TAPINAĞI Güney Mısır’da bulunan bu tapınak dağın içi oyularak MÖ. 1263-1243 yılları arasında 20 yılda yapılmıştır. Kapıda bulunan 4 heykel de tapınağı yapan II. Ramses’i tasvir etmekte. Ramses, bu yapıyı eşi Nefertari ve kendi anısına yaptırmıştır. Ayrıca Hititlerle girmiş olduğu Kadeş Savaşı’nı kazandıktan sonra, bu savaşta elde ettiği zaferi onurlandırmak istemiştir.